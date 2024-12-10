Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Điện Biên thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Điện Biên:

- 47 Lê Văn Thịnh, Khu Phố 5, Phường Bình Trưng Đông,|Số 5 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên,, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên đề và các sự kiện khác trong ngành để cập nhật các xu hướng của thị trường và mở rộng kết nối đến các khách hàng/ đối tác.
Đại diện hình ảnh cho công ty qua các sự kiện liên quan để trình bày giới thiệu về công ty, giải pháp của công ty đến từng đối tượng phù hợp.
Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng. Phối hợp với các phòng ban liên quan bao gồm tài chính, pháp lý, kỹ thuật và xây dựng để đảm bảo sàng lọc được các khách hàng phù hợp với các tiêu chí của công ty.
Tư vấn giải pháp, khảo sát sơ bộ để cung cấp thông tin cho các phòng ban liên quan trong công ty để thiết kế, lên phương án thương mại.
Đề xuất giải pháp, thuyết trình với khách hàng.
Xây dựng và phát triển kết nối chặt chẽ với khách hàng. Tìm hiểu sơ đồ ra quyết định của khách hàng để tạo ảnh hưởng phù hợp và hiệu quả lên khách hàng.
Phối hợp trực tiếp với Sales Manager để chuyển đổi cơ hội thành hợp đồng. Thương thảo hợp đồng.
Tiến hành nghiên cứu thị trường để hiểu xu hướng của ngành và bối cảnh cạnh tranh.
Quản lý Project Pipeline để đảm bảo các dự án được phát triển trong ngân sách và thời hạn được giao.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a.Tóm tắt Công việc:
Project Sales Engineer/ Sales Managersẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng công nghiệp phù hợp với các tiêu chí của công ty, chuyển đổi các cơ hội thành Hợp đồng bằng các am hiểu về kỹ thuật, pháp lý cho các dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà, theo mô hình hợp đồng mua bán điện (PPA).
Project Sales/ Sales Manager sẽ phối hợp với các bên liên quan để thực hiện tìm kiếm các lead khách hàng mới, xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng, tư vấn giải pháp và thương thảo hợp đồng.
b. Trình độ và kinh nghiệm:
Trình độ: Đại học, ưu tiên các ứng viên có background kỹ thuật.
Kinh nghiệm: 3-5 năm về Phát triển các dự án kỹ thuật đối với nhóm khách hàng nhà máy công nghiệp (không yêu cầu có kinh nghiệm trong ngành Rooftop Solar). Chuyên môn/nghiệp vụ: kinh doanh Dự án (Project Sales)
c. Kỹ năng & Kiến thức
Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa): Các kỹ năng nghe,nói,đọc,viết tốt. (bắt buộc)
Kỹ năng tập trung vào khách hàng (client focus)/ Hướng đến kết quả (result oriented)/Làm việc chi tiết
Yêu cầu chuyên môn:
Có Background về kỹ thuật và/hoặc có khả năng học hỏi các vấn đề kỹ thuật, đặc biệt là Kỹ thuật điện.
Có năng lực phân tích chi tiết, logic và có khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc cũng như team work liên quan.
Có các mối quan hệ sâu rộngvới các khu công nghiệp, các hiệp hội ngành nghềsản xuấtvà các kết nối trực tiếp/gián tiếp đếndoanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất có tỉ trọng xuất khẩu cao, có nhu cầu sử dụng điện lớn (Ví dụ: Dệt May, Gỗ, Nhựa, Bao Bì,Chế biến Thực phẩm.v.v....)
Kỹ năngnetworking, giao tiếp, thương lượng, đàm phán
Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục khách hàng
Hiểu và thành thạo Question-Based Selling / SPIN Selling

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to 25tr + Commission + CP phụ cấp + Lương KPI
Tham gia BHXH, BHYT theo luật nhà nước
Chế độ thưởng thường niên, thưởng theo mục tiêu doanh số tổng công ty
Thưởng lễ tết
Cơ hội thăng tiến và nâng cao trình độ, được training...
Lương và phụ câp thương thảo trong các buổi phỏng vấn
Yêu cầu đi công tác thường xuyên (40 – 60% thời gian)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 47 Lê Văn Thịnh, khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

