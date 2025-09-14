Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Ngày đăng tuyển: 14/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 24 DV10 KDT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Quản lý và điều hành hoạt động kế toán
• Kiểm tra, giám sát việc hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật.
• Lập kế hoạch tài chính, ngân sách, dòng tiền hàng tháng/quý/năm.
• Làm việc và cung cấp số liệu cho các cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác liên quan.
• Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính – kế toán.
• Kiểm tra, giám sát công nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận định kỳ.
• Cập nhật và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, kế toán, tài chính.
• Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học công lập chuyên ngành Kế toán. Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
• Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành và phân bổ công việc.
• Am hiểu tất cả các nghiệp vụ kế toán.
• Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).Chịu được áp lực công việc
Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong công ty xây dựng, lắp đặt hệ thống điện mặt trời

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 15-25 triệu đồng/tháng, thỏa thuận theo năng lực ứng viên
• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.
• Được nghỉ các ngày lễ tết, chiều thứ 7 và chủ nhật.
• Thưởng tháng lương 13, thưởng lễ tết, thưởng dự án…
• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, chuyên môn cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 24 DV10 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

