Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh làm việc tại Gia Lai thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: 583 Võ Văn Kiệt, Yên Thế, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán.

Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho trưởng phòng kế toán.

Hỗ trợ kế toán tổng hợp.

Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ.

Lập bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán ra, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.

Thực hiện đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.

Các công việc khác theo sự phân công của GĐ Tài chính.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,...

Có từ từ 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Có tinh thần trách nhiệm, siêng năng, tỉ mỉ, cẩn thận, nhạy bén

Độ tuổi: từ 22-35 tuổi

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 6.000.000 – 8.000.000 Tùy vào năng lực

Thưởng lương tháng 13 + Lễ Tết.

Được ký HĐLĐ và đóng BHXH theo quy định

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi ( sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ...) và đầy đủ các chế độ theo quy định luật lao động.

Được tham gia bồi dưỡng, đào tạo từ các chuyên gia để nâng cao năng lực.

Được đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh

