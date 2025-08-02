Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 06 Phan Huy Chú nối dài, Cư Dluê, Hòa Xuân, TP.BMT, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc

1.Duyệt & in đơn theo xe

Thực hiện quy trình duyệt đơn hàng chính xác, đúng quy định; chủ động phát hiện và đề xuất xử lý các sai sót trong quá trình kiểm duyệt.

Kiểm tra, rà soát hệ thống để đảm bảo không trùng mã khách; cập nhật đầy đủ thông tin và phân loại khách hàng theo tuyến/phân quyền phù hợp.

Duyệt đơn đảm bảo đúng đủ số lượng hàng hóa, đúng tuyến giao nhận; phối hợp hiệu quả với bộ phận giao hàng và kho để tối ưu toa hàng.

Nắm vững điều kiện áp dụng của từng chương trình khuyến mãi; xử lý linh hoạt các trường hợp đặc biệt như hàng tặng, chiết khấu thêm hoặc ngoại lệ.

Chủ động xử lý các đơn phát sinh ngoài kế hoạch, đảm bảo thông tin đầy đủ và đối chiếu đúng với chính sách áp dụng cho từng loại khách hàng.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kế toán kho để kiểm tra, xác nhận việc thu hồi hàng hóa đúng theo quy trình và chính sách của công ty.

2.Tương tác nhóm

Chủ động phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận liên quan (Phòng Kinh doanh, Kho, Giao nhận...) để đảm bảo công việc được xử lý thông suốt, hiệu quả.

3.Tuân thủ kỷ luật

Duy trì tác phong chuyên nghiệp: đúng giờ, đồng phục chỉnh tề, nghiêm túc trong giờ làm việc.

Gương mẫu trong tuân thủ nội quy, là hình mẫu chuẩn mực cho nhân sự mới.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, ưu tiên ứng viên đã làm ngành phân phối/bán lẻ hàng tiêu dùng

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm

Thành thạo Excel và phần mềm kế toán MISA hoặc phần mềm kế toán khác

Được Hưởng

Thưởng Lễ/Tết, tháng 13 theo tình hình kinh doanh;

Tham gia BHXH, Phép năm theo luật lao động;

Môi trường ổn định, lâu dài

Du lịch thường niên

Khám sức khỏe định kỳ

Chế độ đào tạo nâng cao

Cách Thức Ứng Tuyển

