Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 06 Phan Huy Chú nối dài, Cư Dluê, Hòa Xuân, TP.BMT, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1.Duyệt & in đơn theo xe
Thực hiện quy trình duyệt đơn hàng chính xác, đúng quy định; chủ động phát hiện và đề xuất xử lý các sai sót trong quá trình kiểm duyệt.
Kiểm tra, rà soát hệ thống để đảm bảo không trùng mã khách; cập nhật đầy đủ thông tin và phân loại khách hàng theo tuyến/phân quyền phù hợp.
Duyệt đơn đảm bảo đúng đủ số lượng hàng hóa, đúng tuyến giao nhận; phối hợp hiệu quả với bộ phận giao hàng và kho để tối ưu toa hàng.
Nắm vững điều kiện áp dụng của từng chương trình khuyến mãi; xử lý linh hoạt các trường hợp đặc biệt như hàng tặng, chiết khấu thêm hoặc ngoại lệ.
Chủ động xử lý các đơn phát sinh ngoài kế hoạch, đảm bảo thông tin đầy đủ và đối chiếu đúng với chính sách áp dụng cho từng loại khách hàng.
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kế toán kho để kiểm tra, xác nhận việc thu hồi hàng hóa đúng theo quy trình và chính sách của công ty.
2.Tương tác nhóm
Chủ động phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận liên quan (Phòng Kinh doanh, Kho, Giao nhận...) để đảm bảo công việc được xử lý thông suốt, hiệu quả.
3.Tuân thủ kỷ luật
Duy trì tác phong chuyên nghiệp: đúng giờ, đồng phục chỉnh tề, nghiêm túc trong giờ làm việc.
Gương mẫu trong tuân thủ nội quy, là hình mẫu chuẩn mực cho nhân sự mới.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, ưu tiên ứng viên đã làm ngành phân phối/bán lẻ hàng tiêu dùng
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm
Thành thạo Excel và phần mềm kế toán MISA hoặc phần mềm kế toán khác

Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ/Tết, tháng 13 theo tình hình kinh doanh;
Tham gia BHXH, Phép năm theo luật lao động;
Môi trường ổn định, lâu dài
Du lịch thường niên
Khám sức khỏe định kỳ
Chế độ đào tạo nâng cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk

Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 06 Phan huy chú nối dài, Cư Dluê, Hòa Xuân, BMT

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

