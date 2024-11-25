Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

• Tiếp nhận thông tin các đơn đặt hàng & khách hàng có sẵn, chăm sóc khách hàng key của công ty

• Triển khai kết hợp các bộ phận ..kho & kinh doanh trong công ty để cung ứng.

• Làm báo giá, soạn thảo hợp đồng, chứng từ giao/nhận hàng...

• Theo dõi công nợ & thanh toán

• Tổng hợp báo cáo về tình hình khách hàng

• Báo cáo doanh số bán hàng

• Cập nhật giá cả, sản phẩm mới đến khách hàng.

• Kiểm soát và báo cáo tồn kho hàng hóa.

• Báo cáo công việc cho cấp trên khi có yêu cầu

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên