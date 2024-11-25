Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA
- Hà Nội: Số 10, ngõ Simco, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Từ 6 Triệu
• Tiếp nhận thông tin các đơn đặt hàng & khách hàng có sẵn, chăm sóc khách hàng key của công ty
• Triển khai kết hợp các bộ phận ..kho & kinh doanh trong công ty để cung ứng.
• Làm báo giá, soạn thảo hợp đồng, chứng từ giao/nhận hàng...
• Theo dõi công nợ & thanh toán
• Tổng hợp báo cáo về tình hình khách hàng
• Báo cáo doanh số bán hàng
• Cập nhật giá cả, sản phẩm mới đến khách hàng.
• Kiểm soát và báo cáo tồn kho hàng hóa.
• Báo cáo công việc cho cấp trên khi có yêu cầu
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nhanh nhẹn, hoạt bát.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA Thì Được Hưởng Những Gì
• Đầy đủ theo Luật lao động & quy định của công ty
• Được mua sản phẩm với giá nội bộ nhập.
• Lương Tháng 13, Thưởng các dịp Lễ, Tết,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
