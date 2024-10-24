Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam - Km 18 Xã Việt Hùng - Quế Võ - Bắc Ninh, Quế Võ, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hàng ngày cập nhật phiếu - nhập - xuất các kho thuộc mình quản lý Kiểm tra chứng từ giao nhận hàng + biên bản kiểm tra của QC + đơn hàng của Bộ phận mua hàng để lập phiếu nhập kho, hạch toán các phí phát sinh theo phê duyệt Xuất đồng bộ linh kiện theo lệnh sản xuất Lập phiếu xuất theo các phê duyệt khác Hàng tuần đối chiếu tồn kho với các thủ kho Xác nhận số lượng tồn, kiểm tra đối chiếu kế hoạch đặt hàng - xác nhận cho phòng điều phối sản xuất để họ lên kế hoạch đặt hàng cho đơn hàng tiếp theo. Báo cáo - Phân tích báo cáo hàng chậm luân chuyển tại kho - phân xưởng mình quản lý Cuối tháng kiểm tra và xác nhận sản lượng tính lương trong kỳ của phân xưởng mình quản lý Kiểm kê các kho định kỳ hoặc phát sinh khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán. Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm làm kế toán kho. Thành thạo tin học văn phòng và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán EFFECT. Kỹ năng quản lý và tổng hợp tốt. Khả năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết xung đột tốt.

Tại Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhâp: Từ 8- 10 Triệu ++ hoặc thỏa thuận theo năng lực. Thưởng lễ tết, thưởng quý, tháng, hiệu quả công việc. Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.