Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

- Km 18 Xã Việt Hùng

- Quế Võ

- Bắc Ninh, Quế Võ, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hàng ngày cập nhật phiếu - nhập - xuất các kho thuộc mình quản lý
Kiểm tra chứng từ giao nhận hàng + biên bản kiểm tra của QC + đơn hàng của Bộ phận mua hàng để lập phiếu nhập kho, hạch toán các phí phát sinh theo phê duyệt
Xuất đồng bộ linh kiện theo lệnh sản xuất
Lập phiếu xuất theo các phê duyệt khác
Hàng tuần đối chiếu tồn kho với các thủ kho
Xác nhận số lượng tồn, kiểm tra đối chiếu kế hoạch đặt hàng - xác nhận cho phòng điều phối sản xuất để họ lên kế hoạch đặt hàng cho đơn hàng tiếp theo.
Báo cáo - Phân tích báo cáo hàng chậm luân chuyển tại kho - phân xưởng mình quản lý
Cuối tháng kiểm tra và xác nhận sản lượng tính lương trong kỳ của phân xưởng mình quản lý
Kiểm kê các kho định kỳ hoặc phát sinh khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm làm kế toán kho.
Thành thạo tin học văn phòng và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán EFFECT.
Kỹ năng quản lý và tổng hợp tốt.
Khả năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết xung đột tốt.

Tại Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhâp: Từ 8- 10 Triệu ++ hoặc thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng lễ tết, thưởng quý, tháng, hiệu quả công việc.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN7 cụm công nghiệp vừa và nhỏ Phường Minh Khai – Quận Bắc Từ Liêm - HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

