Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô CN - 37.3, Khu công nghiệp Thuận Thành II, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam., Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho

1. Ghi chép và đối chiếu các giao dịch hàng tồn kho, đảm bảo rằng hàng tồn kho được ghi lại chính xác

trong hệ thống kế toán và mọi sai lệch đều được xác định và giải quyết kịp thời.

2. Theo dõi mức tồn kho, xác định hàng tồn kho chậm luân chuyển hoặc lỗi thời và đảm bảo rằng hàng

tồn kho được đặt hàng và nhận kịp thời.

3. Chuẩn bị các báo cáo hàng tồn kho, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất hàng tồn kho của tổ chức

và giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt.

4. Đảm bảo tuân thủ các quy định về hàng tồn kho, chẳng hạn như những quy định liên quan đến vật liệu

nguy hiểm hoặc an toàn thực phẩm.

5. Cung cấp phân tích tài chính và hỗ trợ liên quan đến quản lý hàng tồn kho, đảm bảo các chi phí liên

quan đến hàng tồn kho được ghi lại và báo cáo chính xác.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu ứng viên nam có chuyên môn nghiệp vụ kế toán kho từ 2 năm kinh nghiệm

- Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán.

- Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.

- Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán.

- Cần mẫn, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc.

- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nghiêm túc trong công việc

- Đam mê công việc,hòa đồng

- Cẩn thận, Trung thực, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG Thì Được Hưởng Những Gì

1.Được trang bị đầy đủ những công cụ và điều kiện làm việc phù hợp.

2. Được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu hỗ trợ để tiến hành công việc.

3. Được khuyến khích đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình làm việc nhằm nâng cao

hiệu quả công việc.

4. Được đề xuất mức lương và phụ cấp phù hợp với năng lực và trách nhiệm thực tế.

5. Được hưởng các chế độ bảo hiểm và phúc lợi xã hội theo quy định của công ty và pháp luật.

6. Được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG

