Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 33, đường 15, khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho tại kho.
Nhập xuất hàng hóa, cập nhật số liệu hàng tồn kho chính xác, kịp thời.
Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập kho, báo cáo hư hỏng, thiếu hụt.
Thực hiện các công việc liên quan đến sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.
Tham gia kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Báo cáo tình hình tồn kho, đề xuất giải pháp tối ưu hóa quản lý kho.
Làm việc với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình nhập xuất hàng hóa diễn ra suôn sẻ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Phối hợp với nhóm kế toán để cải thiện các thủ tục và kiểm soát tài chính.
Cung cấp các phân tích tài chính và báo cáo cho quản lý theo yêu cầu.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kế toán (Ngoại thương, Kinh Tế Quốc Dân, Học viện ngân hàng,học viện tài chính, thương mại…)
Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Khả năng sử dụng máy tính thành thạo (Word, Excel).
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc, Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, hưởng chế độ đãi ngộ tốt.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty (du lịch 1 năm 2 lần)
Thưởng ngày lễ, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng hiệu suất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 33, đường 15, KCN, đô thị và dịch vụ Vsip Bắc Ninh, X.Đại Đồng, H.Tiên Du, T.Bắc Ninh, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

