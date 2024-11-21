Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN V.T.E.C.H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN V.T.E.C.H
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN V.T.E.C.H

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN V.T.E.C.H

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 234/7 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi và soạn thông báo giao hàng, cập nhật tiến độ giao hàng theo từng hợp đồng bán hàng, công văn, ...
- Theo dõi và cập nhật tiến độ nhập hàng theo từng hợp đồng mua vào, công văn, ...
- Soạn hàng và làm hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa để cấp cho khách hàng.
- Nhập kho và sắp xếp hàng hóa trong kho đúng qui định, gọn gàng, khoa học
- Quản lý theo dõi máy móc thiết bị thi công và hàng hóa trong kho
- Tìm và trình phương án giao hàng lên Ban GĐ
- Tìm báo giá và mua các vật tư liên quan đến dự án, hợp đồng cho khách hàng
- Quản lý theo dõi xuất nhập tồn kho hằng ngày
- Kiểm kê kho thực tế theo chỉ đạo của Ban GĐ
- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
- Định kỳ: - Cuối tuần: báo cáo XNT, báo cáo các đơn hàng phát sinh nhập-xuất, doanh thu, vận chuyển trong tuần và tháng. Cuối mỗi tháng kiểm kê kho thực tế
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Nhanh nhẹn, siêng năng và có trách nhiệm chịu khó trong công việc
- Nhanh nhạy trong nắm bắt, giải quyết vấn đề
- Biết sử dụng phần mềm Misa hoặc các phần mềm kế toán khác. Thành thạo vi tính văn phòng.
- Biết sắp xếp công việc một cách hiệu quả, khoa học.
- Kinh nghiệm : Không cần kinh nghiệm.
- Mức lương có thể trao đổi thêm trong phỏng vấn

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN V.T.E.C.H Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận tùy theo năng lực
- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định của Pháp luật, thưởng theo hiệu quả công việc
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN V.T.E.C.H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN V.T.E.C.H

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN V.T.E.C.H

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 234/7 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

