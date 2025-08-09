Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm CN Hà Mãn Trí Qủa, Thuận Thành, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT đầu vào/đầu ra.

- Hạch toán nghiệp vụ kế toán thuế; lập báo cáo thuế tháng/quý/năm.

- Lập và nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN đúng hạn.

- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi phát sinh vấn đề.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định.

- Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

- Kinh nghiệm 2 năm trở lên làm kế toán tổng hợp.

- Hiểu rõ luật thuế và chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Sử dụng thành thạo MISA và Excel.

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực.

Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12.000.000-18.000.000/ tháng - Thử việc 1 tháng, được hưởng đầy đủ chế độ thưởng lễ, tết, tháng lương 13, BHYT, BHXH, hiếu, hỉ, … theo quy định của nhà nước.

- Thời gian làm việc: 8h sáng đến 17h chiều (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến thứ 7

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

