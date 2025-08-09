Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cụm CN Hà Mãn Trí Qủa, Thuận Thành, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT đầu vào/đầu ra.
- Hạch toán nghiệp vụ kế toán thuế; lập báo cáo thuế tháng/quý/năm.
- Lập và nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN đúng hạn.
- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi phát sinh vấn đề.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định.
- Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của Ban giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.
- Kinh nghiệm 2 năm trở lên làm kế toán tổng hợp.
- Hiểu rõ luật thuế và chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Sử dụng thành thạo MISA và Excel.
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực.
Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 12.000.000-18.000.000/ tháng - Thử việc 1 tháng, được hưởng đầy đủ chế độ thưởng lễ, tết, tháng lương 13, BHYT, BHXH, hiếu, hỉ, … theo quy định của nhà nước.
- Thời gian làm việc: 8h sáng đến 17h chiều (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến thứ 7
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK và Phân Phối Thanh Nga
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
