Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HISENSE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tiếng Trung

CÔNG TY TNHH HISENSE VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY TNHH HISENSE VIETNAM

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH HISENSE VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 131

- 129, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và theo dõi tiến độ xử lý các đơn đặt hàng, đảm bảo thông tin chính xác và kịp thời.
- Định kỳ cập nhật và truyền thông chính sách khuyến mãi áp dụng cho các kênh chuỗi cửa hàng và đại lý nhằm đảm bảo tính nhất quán trong triển khai.
- Biên soạn, chuẩn bị và theo dõi ký kết hợp đồng với cộng tác viên, đối tác, công ty và các bên liên quan khác.
- Thực hiện công tác thanh toán hoa hồng cho các đối tác theo đúng quy định và tiến độ.
- Phối hợp công việc với bộ phận Sales và tài chính
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học
- Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết) (bắt buộc)
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí Sales Admin hoặc tương đương
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
- Chủ động trong công việc và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HISENSE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương & Thưởng:
- Lương cứng cạnh tranh + thưởng quý
- Thưởng cuối năm
2. Bảo Hiểm & Phúc Lợi Y Tế
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3. Thời Gian Làm Việc
- Giờ làm việc: 8h30-18h00 (nghỉ trưa 1h30p)
- 12 ngày phép/năm.
4. Đào Tạo & Phát Triển: Đào tạo kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HISENSE VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HISENSE VIETNAM

CÔNG TY TNHH HISENSE VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 131-129, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm tham khảo

