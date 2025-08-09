Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG
- Hà Nội: 32 P. Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán.
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ, chính xác, an toàn.
Phối hợp với các bộ phận để thu thập số liệu phục vụ công tác kế toán.
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả; kiểm tra và đối chiếu số liệu với các phòng ban liên quan.
Kê khai và quyết toán thuế định kỳ theo đúng quy định.
Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA) và các công cụ tin học văn phòng.
Nắm vững luật kế toán, thuế và các quy định liên quan.
Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm hiệu quả.
Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng: Tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI