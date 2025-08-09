Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32 P. Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ, chính xác, an toàn.

Phối hợp với các bộ phận để thu thập số liệu phục vụ công tác kế toán.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả; kiểm tra và đối chiếu số liệu với các phòng ban liên quan.

Kê khai và quyết toán thuế định kỳ theo đúng quy định.

Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên, có năng lực, nghiệp vụ kế toán tốt

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA) và các công cụ tin học văn phòng.

Nắm vững luật kế toán, thuế và các quy định liên quan.

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 triệu VNĐ (tùy theo năng lực).

Thưởng: Tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN VIỆT HƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin