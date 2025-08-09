Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HATSU-K VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HATSU-K VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HATSU-K VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HATSU-K VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HATSU-K VIỆT NAM

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 157 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hỗ trợ hồ sơ giấy tờ các chương trình, sự kiện giáo dục của công ty đang triển khai;
Kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán, nộp phiếu thu chi hay chuyển khoản dựa trên hồ sơ thanh toán đã duyệt;
Quản lý, cân đối dòng tiền;
Giao dịch ngân hàng, làm việc với các ban ngành có liên quan;
Cập nhật chứng từ, theo dõi kịp thời, chính xác và đầy đủ số liệu kế toán của Công ty;
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ;
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ
• Độ tuổi: 22 - 30
• Ưu tiên tốt nghiệp Đại học ngành kế toán, tài chính,...các trường Ngoại thương, Kinh tế Quốc Dân, Đại học Quốc Gia, Học Viện Tài Chính, Thương Mại, Học Viện Ngân Hàng...
• Kỹ năng tin học văn phòng tốt;
• Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt;
• Khả năng quản lý, sắp xếp khối lượng công việc tốt;
• Khả năng chịu được áp lực công việc và khả năng làm việc nhóm tốt.
• Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HATSU-K VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 7.000.000-9.000.000 đồng
• Thưởng các dịp lễ, tết;
• Hỗ trợ cơm trưa 30.000/ngày;
• Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, giao tiếp phát triển kỹ năng tiếng Anh;
• Tham gia team building, du lịch hàng năm cùng công ty.
• Được training sau khi nhận việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HATSU-K VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HATSU-K VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HATSU-K VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 ngõ 214 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Liệt, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

