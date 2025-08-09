Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Phương Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tổ dân phố 4, Khu vực Đông Sơn, Phường Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp bán hàng thiết bị vệ sinh và cửa nhựa composite tại cửa hàng.

Mở rộng Khách hàng, đi các công trình xây dựng để giới thiệu sản phẩm thiết bị vệ sinh và cửa nhựa composite.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

Biết cách xử lý các tình huống phát sinh trong công việc.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng thiết bị vệ sinh và cửa nhựa composite là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Phương Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động.

Lương bao gồm: Lương cơ bản và lương doanh thu.

Tham gia Bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Lương , thưởng tháng 13.

Đi du lịch 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Phương Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin