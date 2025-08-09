Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 BT4 Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.

Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.

Quan sát công nợ của doanh nghiệp bao gồm công nợ khối văn phòng và toàn công ty để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp.

Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v.

Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.

Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo. - Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.

Thực hiện và hoàn thành công việc theo sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán

Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở các công Xây dựng, làm việc với cơ quan Thuế

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN,... theo luật hiện hành và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Hưởng chế độ lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định của nhà nước.

Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, được đào tạo và có nhiều cơ hội được phát huy tối đa năng lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung

