Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL
- Hồ Chí Minh: 151 Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Theo dõi, nhập xuất hàng hóa (nguyên liệu, phụ liệu, thành phẩm,…). Hạch toán, cập nhật, phản ánh đầy đủ kịp thời những phát sinh hàng ngày các vấn đề thuộc lĩnh vực sản xuất.
Lập kế hoạch, lập báo cáo sản xuất.
Theo dõi định mức nguyên liệu, phụ liệu. Theo dõi khấu hao máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ.
Tính giá thành sản phẩm, định mức nhân công, tiền lương, thưởng cho công nhân.
Kiểm tra hàng hóa.
Tiếp nhận thông tin cần mua hàng từ các bộ phận SX, đặt vật tư vật liệu theo giấy yêu cầu
Thu thập và đánh giá dữ liệu về hiệu quả sản xuất của từng nhân viên và cả tập thể.
Kiểm soát công tác nhập, xuất nguyên vật liệu hàng hóa.
Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tồn kho thực tế của vật tư và thành phẩm so với sổ sách.
Kết hợp cùng phòng QLSX kiểm kê vật tư, sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng sử dụng qua các phần mềm kế toán như Misa, Haravan, Fast v.v…
Tỉ mỉ, trung thực, chính xác, thẳng thắn, tính kỷ luật cao
Đã từng làm kế toán sản xuất, biết tính giá thành, định mức…
Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng và tăng lương theo quy chế công ty và năng lực nhân viên
Lương tháng 13
Chính sách mua hàng tại công ty
Hỗ trợ cơm trưa
Lương 10-12tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
