Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH DOUBLE BAD GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 151 Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Theo dõi, nhập xuất hàng hóa (nguyên liệu, phụ liệu, thành phẩm,…). Hạch toán, cập nhật, phản ánh đầy đủ kịp thời những phát sinh hàng ngày các vấn đề thuộc lĩnh vực sản xuất.

Lập kế hoạch, lập báo cáo sản xuất.

Theo dõi định mức nguyên liệu, phụ liệu. Theo dõi khấu hao máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ.

Tính giá thành sản phẩm, định mức nhân công, tiền lương, thưởng cho công nhân.

Kiểm tra hàng hóa.

Tiếp nhận thông tin cần mua hàng từ các bộ phận SX, đặt vật tư vật liệu theo giấy yêu cầu

Thu thập và đánh giá dữ liệu về hiệu quả sản xuất của từng nhân viên và cả tập thể.

Kiểm soát công tác nhập, xuất nguyên vật liệu hàng hóa.

Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tồn kho thực tế của vật tư và thành phẩm so với sổ sách.

Kết hợp cùng phòng QLSX kiểm kê vật tư, sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất.

Sử dụng tốt MS Office (đặt biệt Excel), công cụ hỗ trợ và phần mềm kế toán

Đã từng sử dụng qua các phần mềm kế toán như Misa, Haravan, Fast v.v…

Tỉ mỉ, trung thực, chính xác, thẳng thắn, tính kỷ luật cao

Đã từng làm kế toán sản xuất, biết tính giá thành, định mức…

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng và tăng lương theo quy chế công ty và năng lực nhân viên

Lương tháng 13

Chính sách mua hàng tại công ty

Hỗ trợ cơm trưa

Lương 10-12tr

