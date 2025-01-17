Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIETDREAM làm việc tại Nam Định thu nhập 13 - 16 Triệu

• Hồ sơ đầu vào:

- Kiểm tra, rà soát các điều khoản thanh toán trong Hợp đồng thi công, đề xuất sửa đổi, loại trừ các điều khoản không có lợi cho việc Thanh, quyết toán.

- Phối hợp cùng các phòng ban, bộ phận liên quan kiểm soát, tập hợp đầy đủ, chính xác hồ sơ vật liệu đầu vào (Hợp đồng mua bán, Phiếu xuất kho, Chứng nhận chất lượng, CO, CQ, Invoice, Bill of Lading …) theo yêu cầu của CĐT hoặc điều khoản quy định trong Hợp đồng để thực hiện công tác nghiệm thu tại công trường.

- Lập hồ sơ pháp lý, hồ sơ đề xuất, phê duyệt vật liệu, tập hợp các hồ sơ an toàn, bảo hiểm, giấy khám sức khỏe để làm thẻ ra vào công trường.

- Bóc tách khối lượng, thực hiện sơ bộ Hồ sơ thanh toán, Hồ sơ nghiệm thu, Nhật ký thi công, Nhật ký an toàn theo biểu mẫu của CĐT đưa ra.

- Phối hợp làm việc với TVGS, Ban QLDA, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, tham mưu và kiểm soát cho Chỉ huy trưởng về chất lượng, tiến độ thi công, an toàn lao động và tiến độ hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán của công trình…

• Thanh/ quyết toán công trình

- Tập hợp, lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác thanh, quyết toán (Shopdrawing, Nhật ký thi công, Nhật ký an toàn, Hồ sơ nghiệm thu, Hồ sơ đề xuất, Các Biên bản hiện trường, Biên bản phạt …)

- Phối hợp với Chỉ huy trưởng công trường thực hiện hồ sơ nghiệm thu, thanh, quyết toán theo kế hoạch hoặc thực tế thi công.