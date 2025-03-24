Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: 718 Lương Định Của, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Theo dõi và quản lý các khoản thu, chi của doanh nghiệp.
Theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt doanh nghiệp.
Nắm vững và giải quyết các loại chứng từ kế toán, sổ sách kế toán thanh toán.
Các công việc được giao khác.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
