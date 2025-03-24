Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 718 Lương Định Của, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi và quản lý các khoản thu, chi của doanh nghiệp.
Theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt doanh nghiệp.
Nắm vững và giải quyết các loại chứng từ kế toán, sổ sách kế toán thanh toán.
Các công việc được giao khác.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 đường 46B, Tân Tạo, Bình Tân, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

