Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 10 Triệu

Theo dõi và quản lý các khoản thu, chi của doanh nghiệp.

Theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt doanh nghiệp.

Nắm vững và giải quyết các loại chứng từ kế toán, sổ sách kế toán thanh toán.

Các công việc được giao khác.