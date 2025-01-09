Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 67 ngõ 7 Phạm Hùng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội - Cầu Giấy, Hà Nội - Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Đại diện cho Giám đốc công ty kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn

2. Xây dựng các nguyên tắc, thể lệ, quy trình tài chính kế toán

3 Xây dựng và tổ chức thực hiện các báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước

4 Thực hiện các báo cáo tài chính và quản trị công ty

5 Quản lý nhân sự phòng KT - Đề xuất tuyển dụng các chức danh cho phòng KT

6 Quản lý điều hành phòng KT

7 Xây dựng mối quan hệ với cơ quan NN, tổ chức tín dụng…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH trở lên. Trên 5 năm Kinh nghiệm tương đượng

5 năm

- Đã từng làm quyết toán thuế.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm công ty lĩnh vực du lịch.

Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thoả thuận

Bảo hiểm đóng sau khi hết thử việc

Hưởng các phúc lợi khác của công ty

Thời gian làm việc: 8 giờ/ ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 làm đến 12:00

Môi trường: trẻ trung, thân thiện

Thời gian làm việc:Sáng: 08:00 – 12:00. Chiều: 13:30 – 17:30. Làm từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Nghỉ chiều t7 + CN)

Địa điểm làm việc:Số 67 Ngõ 7 Phạm Hùng, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy.

(Cùng địa chỉ: Số 14, ngách 78/3, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM

