Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE TOÀN CẦU MTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 2 người
Kinh nghiệm 2 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Thái Tông, Cầu giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kế toán thuế

Hạch toán chi phí phát sinh, phân bổ chi phí công ty

Báo cáo các kỳ theo quy định của nhà nước

Công việc khác theo yêu cầu

Hỗ trợ các thành viên khác trong phòng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các chuyên nghành tài chính, kế toán hoặc các ngành khác có liên quan

>2 năm kinh nghiệm, Ưu tiên UV có kinh nghiệm làm trong các công ty tài chính

Quyền Lợi

Lương cứng từ 12TR. Thu nhập (12M – 15M) + phụ cấp

Thời gian làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Được làm việc trong môi trường thuộc lĩnh vực tài chính, trường hướng dẫn đầu, nhiều tiềm năng phát triển.

Chính sách đãi ngộ, phúc lợi, lương thưởng theo tiêu chuẩn 3P xứng đáng với cống hiến của người lao động.

Có tháng lương thứ 13

Đánh giá lương ngay sau thời gian thử việc.

Teambuilding 1 lần / năm.

Thưởng sinh nhật , thưởng các ngày lễ / tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

