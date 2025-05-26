Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE TOÀN CẦU MTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE TOÀN CẦU MTO
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trần Thái Tông, Cầu giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hạch toán chi phí phát sinh, phân bổ chi phí công ty
Báo cáo các kỳ theo quy định của nhà nước
Công việc khác theo yêu cầu
Hỗ trợ các thành viên khác trong phòng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên nghành tài chính, kế toán hoặc các ngành khác có liên quan
>2 năm kinh nghiệm, Ưu tiên UV có kinh nghiệm làm trong các công ty tài chính
>2 năm kinh nghiệm, Ưu tiên UV có kinh nghiệm làm trong các công ty tài chính
Tại CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE TOÀN CẦU MTO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 12TR. Thu nhập (12M – 15M) + phụ cấp
Thời gian làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Được làm việc trong môi trường thuộc lĩnh vực tài chính, trường hướng dẫn đầu, nhiều tiềm năng phát triển.
Chính sách đãi ngộ, phúc lợi, lương thưởng theo tiêu chuẩn 3P xứng đáng với cống hiến của người lao động.
Có tháng lương thứ 13
Đánh giá lương ngay sau thời gian thử việc.
Teambuilding 1 lần / năm.
Thưởng sinh nhật , thưởng các ngày lễ / tết theo quy định của công ty.
Thời gian làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Được làm việc trong môi trường thuộc lĩnh vực tài chính, trường hướng dẫn đầu, nhiều tiềm năng phát triển.
Chính sách đãi ngộ, phúc lợi, lương thưởng theo tiêu chuẩn 3P xứng đáng với cống hiến của người lao động.
Có tháng lương thứ 13
Đánh giá lương ngay sau thời gian thử việc.
Teambuilding 1 lần / năm.
Thưởng sinh nhật , thưởng các ngày lễ / tết theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE TOÀN CẦU MTO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI