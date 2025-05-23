Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
- Hà Nội: Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn.
Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó.
Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.
Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty.
Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán.
Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc
Cung cấp số liệu, làm báo cáo trình cho Trưởng phòng, Ban giám đốc khi có yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm làm kế toán thuế từ 2 năm trở lên, giao tiếp, ứng xử tốt.
Thành thạo phần mềm kế toán thông dụng, tin học văn phòng.
Tại Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Ưu đãi dịch vụ Y tế dành riêng cho cán bộ nhân viên, gia đình (Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông), dịch vụ tại Viện Dưỡng lão.
Gói du lịch nghỉ mát hàng năm
Phụ cấp ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
