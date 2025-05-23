Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn.

Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó.

Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.

Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty.

Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán.

Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc

Cung cấp số liệu, làm báo cáo trình cho Trưởng phòng, Ban giám đốc khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên : đã có kinh nghiệm làm kế toán thuế từ 02 năm trở lên, ưu tiên ứng viên nữ đã làm trong lĩnh vực xây dựng, y tế.

-Có kinh nghiệm làm kế toán thuế từ 2 năm trở lên, giao tiếp, ứng xử tốt.

Thành thạo phần mềm kế toán thông dụng, tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng ngày lễ, tết, quà sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thăm hỏi khi ốm đau ...theo quy định chung

Đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

Ưu đãi dịch vụ Y tế dành riêng cho cán bộ nhân viên, gia đình (Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông), dịch vụ tại Viện Dưỡng lão.

Gói du lịch nghỉ mát hàng năm

Phụ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông

