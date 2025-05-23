Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Mô Tả Công Việc:
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Số lượng tuyển dụng : 02 thành viên
Yêu Cầu:
Trình độ học vấn và kinh nghiệm:
Yêu Cầu:
Trình độ học vấn và kinh nghiệm:
Tại Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền Lợi:
Mức lương: 10,000,000 VND – 14,000,000 VND (Tùy theo kinh nghiệm / thoả thuận thêm ) + Phụ cấp ăn trưa: 600,000 VND.
Mức lương:
Thưởng: Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh thu tháng / quý / năm.
Thưởng:
Chế độ đãi ngộ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Chế độ đãi ngộ:
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc:
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày (Ca sáng: 8h - 12h, Ca chiều: 13h30 - 17h30).
Thời gian làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Green Leaf Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
