Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ANH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT44, Khu đô thị C37 Bắc Hà, Phường Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Cùng với ban giám đốc xây dựng kế hoạch, chiến lược mkt cho sản phẩm.

Thực thi các công việc liên quan đến mkt để ra mắt sản phẩm mới

Phối hợp với designer, KOL, bên quay dựng video.

Chạy quảng cáo cơ bản trên Facebook hoặc làm việc với freelancer/agency.

Theo dõi hiệu quả chiến dịch, thu thập feedback và đề xuất cải tiến.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm thực hiện chiến dịch mkt sản phẩm tiêu dùng hoặc đồ ăn vặt, thực phẩm

Biết sử dụng các công cụ: Canva, CapCut, Meta Business Suite, Shopee Seller Center.

Biết chạy quảng cáo facebook, tik tok cơ bản.

Làm việc với sản phẩm đang phát triển mạnh, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.

Môi trường năng động, trẻ trung, hỗ trợ tối đa để thử nghiệm ý tưởng mới.

Cơ hội tham gia trực tiếp vào các chiến dịch viral và xây dựng thương hiệu thực chiến.

Thưởng theo hiệu quả chiến dịch, có cơ hội lên leader marketing nếu phù hợp.

