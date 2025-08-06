Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ANH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ANH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ANH MINH
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ANH MINH

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ANH MINH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT44, Khu đô thị C37 Bắc Hà, Phường Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Cùng với ban giám đốc xây dựng kế hoạch, chiến lược mkt cho sản phẩm.
Thực thi các công việc liên quan đến mkt để ra mắt sản phẩm mới
Phối hợp với designer, KOL, bên quay dựng video.
Chạy quảng cáo cơ bản trên Facebook hoặc làm việc với freelancer/agency.
Theo dõi hiệu quả chiến dịch, thu thập feedback và đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm thực hiện chiến dịch mkt sản phẩm tiêu dùng hoặc đồ ăn vặt, thực phẩm
Biết sử dụng các công cụ: Canva, CapCut, Meta Business Suite, Shopee Seller Center.
Biết chạy quảng cáo facebook, tik tok cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ANH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc với sản phẩm đang phát triển mạnh, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.
Môi trường năng động, trẻ trung, hỗ trợ tối đa để thử nghiệm ý tưởng mới.
Cơ hội tham gia trực tiếp vào các chiến dịch viral và xây dựng thương hiệu thực chiến.
Thưởng theo hiệu quả chiến dịch, có cơ hội lên leader marketing nếu phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ANH MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ANH MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ANH MINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: bt44, KĐT c37 Bắc Hà, Phường thanh xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

