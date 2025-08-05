Tuyển Điều dưỡng Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Điều dưỡng Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Điều dưỡng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 666 Cách Mạng Tháng 8, Phường Tân Sơn Nhất, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật và điều dưỡng phụ mổ trong việc thực hiện công tác vô khuẩn trước khi thực hiện mổ như rửa vệ sinh tay, mặc áo vô khuẩn, mang găng tay vô khuẩn, khẩu trang và mũ vô khuẩn,...
Sử dụng vải che giới hạn vùng mổ, che bàn tiếp công cụ, xếp các dụng cụ cần thiết trên bàn dụng cụ
Nắm chắc các bước trong ca mổ, sử dụng nhuần nhuyễn các dụng cụ mổ, thực hiện việc mổ nhịp nhàng cùng với phẫu thuật viên
Sau khi mổ xong, vệ sinh các dụng cụ mổ và sắp xếp theo trình tự để chuẩn bị cho các ca phẫu thuật tiếp theo.
Ghi nhận và báo cáo các thông tin phản hồi của khách về chất lượng phục vụ và chất lượng dịch vụ cung cấp.
Vận hành kểm tra trang thiết bị sẵn sàng theo quy định
Báo cáo cho Trưởng nhóm điều dưỡng dụng cụ kịp thời tình trạng của máy móc thiết bị, đề xuất bảo trì/sửa chữa, bổ sung/thay thế kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trang thiết bị.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng điều dưởng trở lên ; ưu tiên có CCHN
Có tố chất ngoại khoa
Kinh nghiệm > 1 năm ở vị trí điều dưỡng phòng mổ
Yêu thích làm việc môi trường Thẩm mỹ

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định tùy theo kinh nghiệm và năng lực
Lương cơ bản 7.000.000đ - 12.000.0000đ + Lương Kinh doanh + Phụ cấp 40.000đ/ngày + Tăng ca/ Trực đêm....
Thưởng nóng/thưởng hiệu quả cao theo ngày/tháng/quý/năm
Thưởng các dịp Lễ/Tết, sinh nhật, Tết Trung Thu, 08/03, 20/10, 30/04, 02/09,...
Hưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân
Chế độ du lịch/nghỉ mát: tối thiểu 01 lần/năm
Cam kết chế độ phúc lợi: BHXH, BTYT, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, cơm trưa, gửi xe...
Được cấp các trang thiết bị phục vụ công việc: điện thoại/máy tính/ipad/...
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn hằng tháng
Được làm việc trong môi trường sang trọng, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 190 Trường Chinh, Đống Đa, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

