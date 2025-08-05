Tuyển Điều dưỡng Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 666 Cách Mạng Tháng 8, Phường Tân Sơn Nhất, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật và điều dưỡng phụ mổ trong việc thực hiện công tác vô khuẩn trước khi thực hiện mổ như rửa vệ sinh tay, mặc áo vô khuẩn, mang găng tay vô khuẩn, khẩu trang và mũ vô khuẩn,...

Sử dụng vải che giới hạn vùng mổ, che bàn tiếp công cụ, xếp các dụng cụ cần thiết trên bàn dụng cụ

Nắm chắc các bước trong ca mổ, sử dụng nhuần nhuyễn các dụng cụ mổ, thực hiện việc mổ nhịp nhàng cùng với phẫu thuật viên

Sau khi mổ xong, vệ sinh các dụng cụ mổ và sắp xếp theo trình tự để chuẩn bị cho các ca phẫu thuật tiếp theo.

Ghi nhận và báo cáo các thông tin phản hồi của khách về chất lượng phục vụ và chất lượng dịch vụ cung cấp.

Vận hành kểm tra trang thiết bị sẵn sàng theo quy định

Báo cáo cho Trưởng nhóm điều dưỡng dụng cụ kịp thời tình trạng của máy móc thiết bị, đề xuất bảo trì/sửa chữa, bổ sung/thay thế kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trang thiết bị.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng điều dưởng trở lên ; ưu tiên có CCHN

Có tố chất ngoại khoa

Kinh nghiệm > 1 năm ở vị trí điều dưỡng phòng mổ

Yêu thích làm việc môi trường Thẩm mỹ

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định tùy theo kinh nghiệm và năng lực

Lương cơ bản 7.000.000đ - 12.000.0000đ + Lương Kinh doanh + Phụ cấp 40.000đ/ngày + Tăng ca/ Trực đêm....

Thưởng nóng/thưởng hiệu quả cao theo ngày/tháng/quý/năm

Thưởng các dịp Lễ/Tết, sinh nhật, Tết Trung Thu, 08/03, 20/10, 30/04, 02/09,...

Hưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân

Chế độ du lịch/nghỉ mát: tối thiểu 01 lần/năm

Cam kết chế độ phúc lợi: BHXH, BTYT, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, cơm trưa, gửi xe...

Được cấp các trang thiết bị phục vụ công việc: điện thoại/máy tính/ipad/...

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn hằng tháng

Được làm việc trong môi trường sang trọng, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

