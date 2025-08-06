Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NBTHOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, toà FaFim A, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Theo dõi, quản lý luồng tiền quỹ, quản lý tiền

- Lập các chứng từ liên quan đến đề nghị, tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng,…

- Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán, đối chiếu các công nợ cần thiết.

- Theo dõi,nhập định khoản phát sinh theo quy định của DN vào phần mềm kế toán;

- Tổng hợp doanh thu hàng ngày, lập các báo cáo liên quan đến bán hàng;

- Hỗ trợ cho kế toán tổng hợp theo yêu cầu.

- Thực hiện theo dõi tình hình công nợ thu, trả, thanh toán cho khách hàng của công ty;

- Lập các báo cáo liên quan đến công nợ, nợ xấu,…

- Phối hợp với các kế toán khác trong công việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức:

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành Kế toán, tài chính ngân hàng

2. Kỹ năng:

- Thành thạo word, excel

- Thành thạo phần mềm kế toán misa

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng báo cáo.

3. Tố chất:

- Nhạy bén, nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, tỉ mỉ, chính xác. Tư duy tốt.

Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NBTHOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 10 - 15 triệu + phụ cấp + Thưởng (Thu nhập theo năng lực và hiệu quả làm việc).

- Làm việc từ T2-T6, 2 thứ 7 cách tuần

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHYT, BHXH theo luật định.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NBTHOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin