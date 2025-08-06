Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Heli Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Heli Care
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 21K Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng (bắt buộc).
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm việc trong mảng y tế, bệnh viện tư nhân, phòng khám,…
Nắm vững luật kế toán, thuế, quy định liên quan đến ngành y tế.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, Bravo...) và Excel nâng cao.
Kỹ năng quản lý nhân sự, lãnh đạo nhóm và làm việc với cơ quan chức năng.
Tư duy logic, cẩn trọng, trung thực và chịu được áp lực công việc cao.
Tại Công ty Cổ phần Heli Care Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Cạnh tranh theo năng lực (có thể thỏa thuận)
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lâu dài trong lĩnh vực y tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Heli Care
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
