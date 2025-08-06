Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Heli Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21K Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng (bắt buộc).

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm việc trong mảng y tế, bệnh viện tư nhân, phòng khám,…

Nắm vững luật kế toán, thuế, quy định liên quan đến ngành y tế.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, Bravo...) và Excel nâng cao.

Kỹ năng quản lý nhân sự, lãnh đạo nhóm và làm việc với cơ quan chức năng.

Tư duy logic, cẩn trọng, trung thực và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty Cổ phần Heli Care Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh theo năng lực (có thể thỏa thuận)

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lâu dài trong lĩnh vực y tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Heli Care

