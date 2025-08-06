Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà hỗn hợp Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
Nhận , kiểm tra và lưu trữ hợp đồng mua vào;
Kiểm tra hồ sơ thanh toán và hạch toán công nợ lên phần mềm kế toán;
Đề xuất thanh toán công nợ khi đến hạn;
Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với nhà cung cấp;
Hoàn thiện hồ sơ và giao hoá đơn, hồ sơ cho kế toán thuế;
Báo cáo dư nợ 331 hàng tháng;
Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công của BGĐ.
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính các trường Đại học: Học viện Tài chính, Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương Mại, Học viện Ngân hàng, Đại học Quốc gia...;
Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thương hiệu tiên phong: Thương hiệu hàng đầu bền vững đa ngành nghề: Xây dựng, Sản xuất, Trường học, Năng lượng xanh…trên khắp mọi miền đất nước;
Môi trường làm việc đỉnh cao: Làm việc với những đồng nghiệp tài năng trong một không gian sáng tạo, chuyên nghiệp;
Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển rõ ràng, giúp bạn phát huy tối đa tiềm năng;
Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh cùng các chế độ đãi ngộ vượt trội, công bằng: 10 - 17 triệu/ tháng;
Xét tăng lương: Một lần/ năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;
Thưởng cuối năm: Từ 1 - 3 tháng lương trở lên;
Chế độ khác: Được hỗ trợ ăn trưa 100% tại văn phòng + Vé xe tháng + Trang thiết bị làm việc: Máy tính, đồng phục, sổ tay, bút…; Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của quy chế Tập đoàn;
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
