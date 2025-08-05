Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông Hoàng Tuấn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 6 dãy TT3.2 Khu đô thị Ao Sào, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

- Duyệt đơn hàng

- Thu thập và xử lý các loại hóa đơn chứng từ, hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào, nộp các khoản thuế phát sinh.

- Theo dõi các khoản tiền công nợ chuyển về, chuyển đi, kiểm tra hóa đơn và điều chỉnh, kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN. - Lập tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN,

- Lập BCTC, báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo thời gian quy định và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

- Cập nhật những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty....

- Công việc khác trao đổi khi phỏng vấn

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế Toán

• Thành thạo phần mềm MISA, Word, Exel (Tin học văn phòng)

• Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm

• Cẩn thận, trung thực, chịu khó

• Khả năng chịu áp lực công việc cao. Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật trong công việc

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Thử việc 1 tháng

- Môi trường làm việc ổn định lâu dài, chuyên nghiệp. Chế độ Lương, Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....

- Được nghỉ phép năm theo BLLĐ

- Được đóng BHXH, phúc lợi theo BLLĐ

