Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông Hoàng Tuấn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông Hoàng Tuấn
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông Hoàng Tuấn

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông Hoàng Tuấn

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 6 dãy TT3.2 Khu đô thị Ao Sào, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Duyệt đơn hàng
- Thu thập và xử lý các loại hóa đơn chứng từ, hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào, nộp các khoản thuế phát sinh.
- Theo dõi các khoản tiền công nợ chuyển về, chuyển đi, kiểm tra hóa đơn và điều chỉnh, kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN. - Lập tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN,
- Lập BCTC, báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo thời gian quy định và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
- Cập nhật những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty....
- Công việc khác trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế Toán
• Thành thạo phần mềm MISA, Word, Exel (Tin học văn phòng)
• Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm
• Cẩn thận, trung thực, chịu khó
• Khả năng chịu áp lực công việc cao. Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật trong công việc

Tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông Hoàng Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Thử việc 1 tháng
- Môi trường làm việc ổn định lâu dài, chuyên nghiệp. Chế độ Lương, Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....
- Được nghỉ phép năm theo BLLĐ
- Được đóng BHXH, phúc lợi theo BLLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông Hoàng Tuấn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông Hoàng Tuấn

Công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông Hoàng Tuấn

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 19 ngõ 20 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

