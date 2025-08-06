Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần tư vấn đầu tư T&L làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần tư vấn đầu tư T&L làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư T&L
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư T&L

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư T&L

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes West Point Mễ trì ( đối điện Trung tâm hội nghị quốc gia ), Từ Liêm, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ đầu vào đầu ra.
Thực hiện, kiểm soát các nghiệp vụ hạch toán vào phần mềm kế toán chính xác, đầy đủ, kịp thời và tuân thủ Luật quản lý thuế;
Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm
Lập và kê khai các tờ khai, báo cáo thuế đúng thời gian quy định.
Lập báo cáo tài chính năm/ Lập quyết toán thuế năm
Thường xuyên cập nhật các chính sách và quy định mới của Luật thuế liên quan đến hoạt động của Công ty; Tham gia, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có công việc phát sinh

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm vị trí tương đương
- Am hiểu lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kê
- Kỹ năng lập, kiểm soát kế hoạch và quản lý công việc
- Kỹ năng giao tiếp, thái độ học hỏi tốt- Tinh thần trách nhiệm cao
- Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công

Tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư T&L Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 - 15 triệu
Ngày nghỉ: Nghỉ phép, nghỉ lễ trong năm, nghỉ chế độ
Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ.
Làm việc tại văn phòng cao cấp, hiện đại, chuyên nghiệp;
Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Cơ hội thăng tiến với lộ trình rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư T&L

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư T&L

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư T&L

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 233 Quan Hoa,Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

