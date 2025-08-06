Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ORECA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tháp 1 - 2 tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện Thu - Chi nội bộ cho Công ty

Soạn thảo hợp đồng cho các dự án nước ngoài. Tính toán tỷ giá mua/bán với

Ngân hàng

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ thanh toán ngân hàng, thanh toán, giao dịch

ngân hàng

Lưu trữ sổ sách, dữ liệu kế toán theo quy định

Các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kinh tế

Từ 1 năm kinh nghiệm kế toán tại Công ty Công nghệ Thông tin

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

Khả năng tư duy nhanh nhạy về số liệu

Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên có tiếng anh đọc - viết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ORECA Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm đóng sau 02 tháng thử việc, thử việc 85% lương

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, …; văn phòng hạng

A, không gian làm việc thoải mái

Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ hàng năm

Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng

nóng theo kết quả dự án, thưởng kinh doanh

Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...

12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty

Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe

Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ORECA

