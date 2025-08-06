Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ORECA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ORECA
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, tháp 1
- 2 tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện Thu - Chi nội bộ cho Công ty
Soạn thảo hợp đồng cho các dự án nước ngoài. Tính toán tỷ giá mua/bán với
Ngân hàng
Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ thanh toán ngân hàng, thanh toán, giao dịch
ngân hàng
Lưu trữ sổ sách, dữ liệu kế toán theo quy định
Các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kinh tế
Từ 1 năm kinh nghiệm kế toán tại Công ty Công nghệ Thông tin
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
Khả năng tư duy nhanh nhạy về số liệu
Thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên có tiếng anh đọc - viết
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ORECA Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm đóng sau 02 tháng thử việc, thử việc 85% lương
Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, …; văn phòng hạng
A, không gian làm việc thoải mái
Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ hàng năm
Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng
nóng theo kết quả dự án, thưởng kinh doanh
Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,...
12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức được tính lại 02 ngày
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ và chia sẻ kinh nghiệm của công ty
Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ORECA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI