Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ TBHP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 57 ngõ Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Ghi chép, hạch toán vào phần mềm kế toán, mở sổ chi tiết và tổng hợp các phần hành đảm nhiệm

Cung cấp các số liệu kế toán cho kế toán trưởng, Ban Giám đốc khi được yêu cầu

Thực hiện các công tác lưu trữ số liệu, sổ sách báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách để đảm bảo an toàn, bảo mật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do kế toán trưởng phân công;

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Fast

Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc;

Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp đại học Tài chính, Kinh Tế, Thương Mại;

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ TBHP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận từ 12 triệu - 15 triệu.

Thưởng: lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc cuối năm, thưởng các ngày lễ tết trong năm.

Được hưởng các quyền lợi về: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo các quy định của Nhà nước, các ngày Lễ, Tết, 08 / 03, Sinh nhật công ty….

Tăng lương theo năng lực ít nhất 6 tháng 1 lần.

Ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Thời gian làm việc theo: giờ hành chính, nghỉ chiều T7 và các ngày chủ nhật.

Phúc lợi sinh nhật, du lịch hè....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ TBHP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin