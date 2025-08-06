Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ TBHP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ TBHP
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 57 ngõ Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Ghi chép, hạch toán vào phần mềm kế toán, mở sổ chi tiết và tổng hợp các phần hành đảm nhiệm
Cung cấp các số liệu kế toán cho kế toán trưởng, Ban Giám đốc khi được yêu cầu
Thực hiện các công tác lưu trữ số liệu, sổ sách báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách để đảm bảo an toàn, bảo mật.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do kế toán trưởng phân công;
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ TBHP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận từ 12 triệu - 15 triệu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ TBHP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
