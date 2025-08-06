Tuyển Kế toán thuế Công ty CP SX TM DV Mai Hân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 166 Nguyễn Văn Thương, P25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến thuế:

Lập và nộp các báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), và các loại thuế khác theo quy định.

Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu thuế với sổ sách kế toán, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm việc với cơ quan thuế khi có thanh tra hoặc kiểm tra theo yêu cầu.

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Cập nhật các thay đổi về chính sách, luật thuế và đảm bảo công ty tuân thủ đúng quy định.

Hạch toán và quản lý chứng từ:

Kiểm tra, thu thập và lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến các giao dịch thuế một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.

Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Hạch toán các bút toán liên quan đến thuế trên phần mềm kế toán.

Đối chiếu công nợ, hóa đơn với nhà cung cấp và khách hàng để đảm bảo khớp số liệu.

Nhập liệu chi phí phát sinh phần mềm.

Xuất hóa đơn bán hàng.

Lập báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan:

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) liên quan đến thuế.

Chuẩn bị các báo cáo nội bộ về tình hình thuế và chi phí để báo cáo cho ban lãnh đạo.

Phối hợp KTT và KTTH thực hiện quyết toán năm.

Hỗ trợ các công việc kế toán khác:

Phối hợp với kế toán tổng hợp để hoàn thiện sổ sách kế toán.

Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hóa đơn, chứng từ hoặc các giao dịch tài chính.

Tham gia kiểm kê tài sản, hàng hóa khi cần thiết.

Tư vấn và tối ưu hóa thuế:

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí thuế trong khuôn khổ pháp luật.

Tư vấn cho ban lãnh đạo về các chính sách thuế mới hoặc các rủi ro thuế tiềm ẩn.

Giải trình số liệu khi có yêu cầu

Thực hiện các công việc khác của phòng kế toán theo sự yêu cầu của QL trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính/kế toán.

Ít nhất kinh nghiệm 2 năm kế toán thuế. Nắm vững nghiệp vụ kế toán.

Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán.

Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

Nắm vững quy định pháp luật, cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng phân tích và tham mưu.

Tại Công ty CP SX TM DV Mai Hân Thì Được Hưởng Những Gì

BHYT, BHXH, BHTN, theo quy định của pháp luật.

Thưởng Tết, lễ, thưởng quý (tùy tình hình kinh doanh).

Được làm trong môi trường năng động, phát triển bản thân nhanh chóng,

Được đào tạo kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm lẫn kỹ năng cứng trong nghề nghiệp chuyên môn.

Team building và du lịch hàng năm theo tình hình công ty.

Chính sách mua hàng nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP SX TM DV Mai Hân

