Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
- Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lên kế hoạch nội dung theo tuần/ tháng/ Quý phát triển kênh Tik tok của công ty
Sáng tạo nội dung, đưa ra ý tưởng concept, kịch bản quay video Tiktok/Reels, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên Tiktok/Reel (Team có Editor, Graphic, Tiktok Ads)
Phối hợp diễn xuất trực tiếp trong một số video theo nội dung đã định hướng
Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm rõ các quy định về video, livestream của nền tảng;
Có khả năng làm việc nhóm, trách nhiệm và chủ động trong công việc;
Có thể lên hình, thu âm là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về các sản phẩm mẹ & bé hoặc các ngành liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 12.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ + phụ cấp + thưởng % doanh số kênh
Tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần
Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng,
Thưởng tháng lương thứ 13,14,15 dựa vào hiệu quả công việc.
Gói chính sách đào tạo bên ngoài, đào tạo nội bộ: BLĐ trực tiếp đào tạo và thuê giảng viên ngoài về đào tạo
Xét điều chỉnh lương điṇh kỳ 6 tháng/lần
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia và thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)
Thời gian làm việc : Từ thứ 2 – thứ 7 (Thứ 7 không chấm công check out, được về sớm tùy sắp xếp công việc và việc cá nhân, tính lương full ngày)
Từ 08:00 – 17:30, nghỉ trưa từ 12:00 – 13:30
Phúc lợi khác:
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, nghỉ phép 12 ngày/năm... theo quy định của nhà nước.
Tham gia sự kiện của công ty: Sinh nhật, hiếu, hỉ, tôn vinh, teambuilding, du lịch năm, kick-off...
Có ưu đãi khi mua sản phẩm của Công ty
Được sử dụng các tiện nghi: Tủ lạnh, lò vi sóng, cây nước ngọt free
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI