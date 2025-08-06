Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NAM SG làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 26 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NAM SG làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 26 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NAM SG
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NAM SG

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NAM SG

Mức lương
22 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Trung tâm nội thất Phố Xinh, 17 Tố Hữu, phường Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 22 - 26 Triệu

- Điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán của công ty. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc phòng kế toán.
- Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí...
- Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ.
- Đánh giá được tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Giám đốc.
- Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả.
- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.
- Cập nhật các quy định pháp luật, thông tin về thuế và chế độ chính sách để cố vấn cho ban lãnh đạo, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong việc thực hiện chứng từ chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật.
- Lập Báo cáo tài chính, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty. Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Xây dựng ngân sách ngắn và dài hạn.

Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ: từ 35-50 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Kế toán.
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
- Hiểu biết sâu rộng về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, ngân hàng tín dụng và các chính sách tài chính hiện hành.
- Kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương.
- Có khả năng phối hợp, giao tiếp tốt với đồng nghiệp.
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập.
- Khả năng quản lý nhạy bén và giao tiếp tốt, quyết tâm, trung thực trong công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.
- Thành thạo phần mềm kế toán (Misa...)
- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, sắp xếp công việc, kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NAM SG Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, lâu dài
- Thưởng (nếu có) theo hiệu quả kinh doanh của công ty
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- 12 ngày phép năm, nghỉ lễ theo định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NAM SG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NAM SG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NAM SG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1Tòa nhà Bắc Hà Tower, Phố Tố Hữu, Khu đô thị Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

