Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SPG LAND làm việc tại Gia Lai thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Gia Lai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

1. Kiểm tra và cân đối các nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ và tổng hợp.

- Đối chiếu số dư cuối kỳ và các báo cáo chi tiết;

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ kế toán và luân chuyển các giấy tờ theo đúng quy trình, trình tự

- Xử lý các nghiệp vụ phát sinh và thực hiện các công việc chuyên môn, hạch toán các nghiệp vụ, hóa đơn, chứng từ kế toán hàng ngày;

- Tổng hợp, theo dõi, phân tích và hạch toán công nợ phải thu, phải trả. Kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của các khoản thanh toán để đảm bảo vốn được sử dụng hiệu quả.

- Kiểm tra chứng từ thanh toán và làm ủy nhiệm chi thanh toán qua e-banking.

2. Lập báo cáo tài chính

- Lập các báo cáo tài chính, thuế, chi phí ... hàng quý, hàng năm hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo;

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;

- Giải trình và cung cấp hồ sơ, số liệu cho các cơ quan chức năng kiểm toán, thanh tra kiểm tra;

3. Tổng hợp và lưu trữ các loại sổ sách chứng từ

- Lưu trữ các chứng từ một cách khoa học và an toàn;

4. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên: Tài chính, Kế toán, các ngành khác có liên quan

• 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán tổng hợp

• Khả năng chịu áp lực tốt, năng lực phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt, chủ động trong công việc

• Đã từng làm các phần mềm về kế toán, phần mềm quản lý vận hành tòa nhà

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SPG LAND Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 13.000.000 - 18.000.000

• Hợp đồng dịch vụ

• Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (08h - 17h)

• Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SPG LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.