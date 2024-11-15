Tuyển Kế toán tổng hợp Chi Nhánh Tại TP Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Thực Phẩm Châu Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Chi Nhánh Tại TP Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Thực Phẩm Châu Á
- Hồ Chí Minh:
- Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán:Ghi chép và quản lý các giao dịch tài chính, chi phí và doanh thu của chi nhánh.
Lập báo cáo tài chính:Soạn thảo báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo thuế theo quy định của pháp luật.
Theo dõi và đối chiếu số liệu:Đảm bảo tính chính xác giữa các bộ phận như kho, bán hàng và kế toán.
Quản lý chứng từ:Lưu trữ và kiểm tra các hóa đơn, chứng từ, bảo đảm tính hợp lệ và đầy đủ.
Phân tích chi phí và lợi nhuận:Hỗ trợ quản lý trong việc phân tích số liệu để đưa ra quyết định kinh doanh hợp lý.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm:Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm.
Kỹ năng:Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Fast) và Microsoft Office (Excel, Word).
Kỹ năng mềm:Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và độc lập, chịu áp lực công việc cao.
Tại Chi Nhánh Tại TP Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Thực Phẩm Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng:Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết.
Chế độ phúc lợi:BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc:Thân thiện, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại TP Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Thực Phẩm Châu Á
