Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 51/1C Đường Số 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch chi tiêu, Kiểm tra thanh toán, đề xuất thanh toán các loại chi phí của Công ty.
- Theo dõi Ngân hàng, quỹ tiền mặt.
- Theo dõi công nợ.
- Nhập số liệu kế toán.
- Xuất hoá đơn, tổng hợp hoá đơn, theo dõi kết hợp với kế toán dịch vụ ngoài kiểm tra các báo cáo tài chính theo quý và năm.
- Tính lương, làm thủ tục báo tăng, báo giảm và các chế độ BHXH cho nhân viên, báo cáo lao động.
- Sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán tại công ty theo đúng quy định.
- Quản lý xuất nhập hàng, kết hợp với kho kiểm khê hàng tháng
- Soạn thảo Hợp đồng, các biểu mẫu theo yêu cầu
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cẩn thận, tỷ mỉ, tận tâm trong công việc.
- Có kinh nghiệm Kế Toán tổng hợp từ 1 năm trở lên, ưu tiên trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10 - 12 triệu tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm.
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.
- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm. Lương Tháng 13.
- Chế độ tham quan du lịch 1 năm/lần theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

