Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công việc hàng ngày

Thu thập và xử lý dữ liệu: Thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày.

Cập nhật các dữ liệu, phân loại chứng từ và phân bổ chi phí hợp lý với các bộ phận

Kiểm tra tính hợp lệ: Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn . Hạch toán chứng từ vào sổ kế koan1.

Lập các phiếu: Tạo các phiếu thu - chi, phiếu xuất - nhập kho, hóa đơn bán hàng..v.v.

Giải quyết công việc phát sinh: Kiểm tra tài khoản ngân hàng, cấp nhật thanh toán cho các bộ phận liên quan.

Kiểm tra hồ sơ yêu cầu thanh toán các bộ phận và tạo lệnh thanh toán trên các tài khoản ngân hàng.

Công việc hàng tháng.

Đối chiếu và tính các loại phí của khách hàng trong tháng với kinh doanh, vận hành, it, kỹ thuật…

Tạo yêu cầu thanh toán và gửi yêu cầu thanh toán cho khách.

Quản lý công nợ: Theo dõi và quản lý và thu hồi công nợ, khách hàng, đối tác, nội bộ ..v.v.

Lập hóa đơn VAT cho khách hàng.

Đối chiếu và kiểm tra các công tác nội bộ: hàng tồn kho, công nợ nhà cung cấp, cung ứng dịch vụ, hoa hồng đối tác.

Lập kế hoạch thanh toán.

Tập hợp hóa đơn, kiểm kê nhập liệu vào phần mềm để lập báo cáo thuế, sổ kế toán.

Kê khai thuế: Lập tờ khai các loại thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Tính lương và chi phí: Tính toán lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên công ty.

Thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân, hồ sơ người phụ thuộc, xuất chứng từ khấu trừ thuế khi có phát sinh.

Liên hệ ngân hàng nhận sổ phụ, hạch toán dữ liệu vào phần mềm nội bộ và thuế.

Thực hiện đóng sổ, chứng từ lưu trữ.

Công việc hàng quý

Tổng hợp các công việc kiểm tra và báo cáo về tình hình tài chính:

Kiểm tra chứng từ: Rà soát lại các hóa đơn, chứng từ để lập tờ khai thuế và báo cáo tài chính theo quý.

Lập báo cáo: Tạo các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Kiểm kê và đối soát: Tiến hành kiểm kê, đối soát các chứng từ, hóa đơn, hạch toán để đảm bảo sự chính xác và tránh thiếu sót

Điều chỉnh nghiệp vụ kế toán: Trong trường hợp phát sinh sai sót gây ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, sẽ tiến hành điều chỉnh nghiệp vụ để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong quá trình kế toán.

Đề xuất kế hoạch hoạt động: Đề xuất các kế hoạch và hoạt động nhằm cải thiện và phát triển quy trình làm việc, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những đề xuất này có thể bao gồm việc tối ưu hóa quy trình kế toán, cải thiện hệ thống báo cáo, hoặc tăng cường kiểm soát nội bộ..v.v.

Phân tích dữ liệu: Giải thích và đánh giá dữ liệu tài chính, xác định xu hướng và dự báo kết quả tài chính trong tương lai.

Tổ chức, sắp xếp công việc: Tổ chức theo dõi công việc và hồ sơ tài chính, đảm bảo tuân thủ các thủ tục, đáp ứng thời hạn xử lý tài chính của doanh nghiệp.

Thưởng các ngày lễ/ tết/ sinh nhật, hiếu hỉ

Quầy pantry cung cấp miễn phí nước uống, cà phê, trà, mì gói

BHXH theo quy định hiện hành

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, chuyên nghiệp

Review lương hàng năm

Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc đi làm ngay

Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng, Bất động sản, Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh