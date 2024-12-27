Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 161 Tôn Thất thuyết, Phường 15 Quận 4, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN định kỳ hàng quý.
- Theo dõi, đối chiếu số liệu chi tiết với sổ tổng hợp.
- Theo dõi công nợ phải thu phải trả.
- Xuất hóa đơn theo dõi doanh thu bán hàng.
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của Kế toán trưởng.
Thời gian bắt đầu công việc: đi làm ngay.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành kế toán, tài chính, kiểm toán
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, kế toán tổng hợp, Kế Toán Trưởng
-Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán: Misa, Fast..vv
-Trách nhiệm, cẩn thận, tuân thủ, cầu tiến.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức Lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm
Mức Lương
Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi, tham gia các hoạt động của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN
