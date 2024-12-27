Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom
- Hồ Chí Minh: 37 Đường số 6, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, VN, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
● Hoạch toán chứng từ bán hàng quản lý - kiểm tra các hợp đồng, chứng từ khác liên quan đến đơn hàng.
● Theo dõi và hoạch toán sổ phụ ngân hàng.
● Làm việc với khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến công nợ, bao gồm việc xác nhận số dư công nợ, đốc thúc công nợ, đàm phán về điều khoản thanh toán.
● Xử lý và xuất hàng, bao gồm việc xuất - nhập hàng, lập chứng từ hóa đơn.
● Hỗ trợ bộ phận kinh doanh cung cấp thông tin về sản phẩm: tồn kho, xuất xứ,...
● Kiểm tra và theo dõi Hợp đồng khách hàng / PO.
● Làm báo cáo và lập tờ khai thuế GTGT.
● Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán, Kế toán Tài chính.
Trẻ, năng động
Siêng năng, Nhanh nhẹn
Mong muốn có thu nhập cao
Đã có kinh nghiệm sử dụng phần mềm MISA
Khoảng cách di chuyển đến Quận Gò Vấp làm việc không quá 45 phút
Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công bằng, cơ hội thăng tiến cao, Sếp tâm lý và luôn tạo điều kiện phát triển cho nhân viên; đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện.
Lương hấp dẫn: Theo kinh nghiệm và năng lực.
Review tăng lương hàng năm, lương tháng 13
Cung cấp thiết bị làm việc (laptop, điện thoại)
Được hưởng chế độ nghỉ phép, Lễ Tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể, ...
Được đóng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động và của Công ty.
Được thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật công tác phí theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Raycom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
