Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Du Lịch Sự Kiện Và Truyền Thông Bước Chân Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 12, Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Phụ trách các công việc liên quan đến kế toán lữ hành.

- Lên kế hoạch, giám sát và quản lý chi phí tour du lịch, thiết lập các danh sách du lịch.

- Thu thập các danh sách khách du lịch và liên hệ công ty cung ứng dịch vụ.

- Lập dự thu chi ngân sách, theo dõi, kiểm tra và kiểm soát tất cả các khoản các khoản chi cho tour du lịch.

- Thực hiện các công việc kế toán chuyên môn: báo cáo tài chính, thuế, quản trị, đối chiếu số liệu, sổ sách thu – chi.

- Thu thập chi phí đầu vào, quản lý chi phí theo từng loại tour. Cân đối chi phí thuế và quyết toán chi phí khi hết tour du lịch.

- Mua bảo hiểm và tính thuế giá trị gia tăng cho khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán,..

- Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí công việc tương đương, đã từng làm kế toán trong lĩnh vực du lịch là một lợi thế.

- Thành thạo các nghiệp vụ kế toán cũng như kiến thức về Luật Kế toán.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch Sự Kiện Và Truyền Thông Bước Chân Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.000.000đ – 10.000.000đ + Lương tháng 13 và thưởng lễ, tết thường niên theo hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty

- Được hưởng các chế độ thai sản, BHYT, BHXH, ... theo quy định pháp luật

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, văn hóa minh bạch, năng động, thân thiện và đoàn kết hướng tới khách hàng.

- Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding, đào tạo ngoại khóa do công ty tố chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch Sự Kiện Và Truyền Thông Bước Chân Việt

