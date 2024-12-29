Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO
- Hồ Chí Minh: 29 Đường số 1 Khu Dân Cư Sài Gòn Chợ Lớn P.Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
• Hoạch toán thu nhập, chi phí khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế theo quy định.
• Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ công ty.
• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
• Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thạnh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
• Kiến nghị và đề xuất biện pháp cải tiến
• Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán Misa).
Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO Thì Được Hưởng Những Gì
• - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân...
• - Thường xuyên được tham gia Teambuilding, liên hoan, du lịch cùng công ty
• - Thời gian thử việc 2 tháng.
• - Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
• - Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
