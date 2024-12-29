Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Đường số 1 Khu Dân Cư Sài Gòn Chợ Lớn P.Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

• Hoạch toán thu nhập, chi phí khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế theo quy định.

• Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ công ty.

• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

• Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thạnh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

• Kiến nghị và đề xuất biện pháp cải tiến

• Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Yêu Cầu Công Việc

. Có kinh nghiệm về cty xây dựng hoặc cơ điện, đã alfm các chứng thư bảo lãnh từ ngân hàng.

• Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán Misa).

Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản từ 12-16 triệu tùy theo năng lực

• - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân...

• - Thường xuyên được tham gia Teambuilding, liên hoan, du lịch cùng công ty

• - Thời gian thử việc 2 tháng.

• - Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.

• - Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Kỹ Thuật & Công Nghệ TANACO

