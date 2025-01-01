Tuyển Kế toán tổng hợp HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49, Đường 37, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Kế toán tổng hợp

- Quản lý và giám sát các hoạt động kế toán hàng ngày

- Điều phối và giám sát các hoạt động kế toán hàng ngày như: hạch toán, kiểm tra số liệu và đảm bảo các giao dịch tài chính được ghi chép chính xác.

- Đảm bảo các quy trình thanh toán, thu chi và quản lý tiền mặt được thực hiện đúng quy định và kịp thời.

- Quản lý và lập báo cáo tài chính

- Lập kế hoạch và quản lý ngân sách

- Quản lý công nợ và dòng tiền

- Tuân thủ và báo cáo thuế, đảm bảo công ty tuân thủ MỘT CÁCH HỢP LÝ quy định về thuế và pháp luật hiện hành liên quan đến kế toán và tài chính.

- Kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro tài chính

- Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn, đảm bảo tối ưu hiệu quả công việc và phát triển đội ngũ kế toán.

- Tham mưu Ban giám đốc về tình hình hoạt động tài chính trong Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

• Tuổi dưới 40.

• Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

• Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

• Có kinh nghiệm từ 3 năm trong các công ty thương mại, bán lẻ.

• Thông thạo tin học văn phòng, phầm mềm kế toán Misa.

Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: Thỏa thuận

Phép năm: 12 ngày/ năm

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, ổn định và thăng tiến trong sự nghiệp, cơ hội phát triển tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

