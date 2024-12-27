Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANG MÁY D&D SÀI GÒN TẠI BÌNH CHÁNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lê Xuân Minh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kê khai thuế, BCTC

- Kê khai BHXH

- Xuất nhập kho

- Thanh toán công nợ trong và ngoài nước

- Kiểm tra rà soát đối chiếu dòng tiền hàng ngày

- Có thể đi làm ngay.

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán

- Ứng viên tối thiểu 01 năm kinh nghiệm

- Ưu tiên tiên ứng viên có kinh nghiệm từng thực tập, làm việc tại các công ty tư vấn, dịch vụ thuế.

- Sử dụng thành thạo Word và Excel, tiếng anh là lợi thế

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANG MÁY D&D SÀI GÒN TẠI BÌNH CHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Trao đổi khi phỏng vấn.

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo Luật lao động.

- Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của công ty, các hỗ trợ cần thiết cho công việc & các chế độ phúc lợi khác.

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm với công ty.

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện khả năng của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANG MÁY D&D SÀI GÒN TẠI BÌNH CHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.