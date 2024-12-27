Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANG MÁY D&D SÀI GÒN TẠI BÌNH CHÁNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANG MÁY D&D SÀI GÒN TẠI BÌNH CHÁNH
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lê Xuân Minh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kê khai thuế, BCTC
- Kê khai BHXH
- Xuất nhập kho
- Thanh toán công nợ trong và ngoài nước
- Kiểm tra rà soát đối chiếu dòng tiền hàng ngày
- Có thể đi làm ngay.
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán
- Ứng viên tối thiểu 01 năm kinh nghiệm
- Ưu tiên tiên ứng viên có kinh nghiệm từng thực tập, làm việc tại các công ty tư vấn, dịch vụ thuế.
- Sử dụng thành thạo Word và Excel, tiếng anh là lợi thế

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANG MÁY D&D SÀI GÒN TẠI BÌNH CHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Trao đổi khi phỏng vấn.
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo Luật lao động.
- Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của công ty, các hỗ trợ cần thiết cho công việc & các chế độ phúc lợi khác.
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm với công ty.
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện khả năng của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANG MÁY D&D SÀI GÒN TẠI BÌNH CHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANG MÁY D&D SÀI GÒN TẠI BÌNH CHÁNH

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANG MÁY D&D SÀI GÒN TẠI BÌNH CHÁNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 418/27 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

