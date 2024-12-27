Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 152/2 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

-Công tác quản lý kế toán các cơ sở trong hệ thống Aura Beauty
-Quản lý kho hàng, tài sản, máy móc, công cụ dụng cụ
-Kiểm tra và cập nhập dữ liệu phần mềm Amis
-Báo cáo doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh
-Báo cáo dòng tiền và duyệt chi thanh toán
-Theo dõi, kiểm soát việc quản lý ngân sách tài chính-Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tuổi: 25 tuổi trở lên, tốt nghiệp cao đẳng kế toán trở lên
-Có kinh nghiệm kế toán ít nhất 1 năm
-Nắm vững các kiến thức, quy định về Luật thuế, Luật kế toán
-Kỹ năng sử dụng excel, phần mềm kế toán - ERP
-Kỹ năng quản trị rủi ro, quản lý, đào tạo
-Kỹ năng giải quyết tình huống, giao tiếp, đàm phán
-Kỹ năng tổng hợp báo cáo, phân tích, thuyết phục, giải trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
-Thử việc 2 tháng: hưởng 85% lương cứng chính thức.-Được tính tăng ca (nếu có).
-Thưởng thâm niên.
-Thưởng giới thiệu nhân sự (mức thưởng theo chính sách của công ty).
-Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.
-Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, ...
-Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.
-Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹnăng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.
-Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.
-Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.
-Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên (lên đến 100%).-Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số B40 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

