Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136 Đường D3, P. Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và của công ty.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
Phân tích số liệu kế toán, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo.
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.
Tham gia các công việc khác liên quan đến kế toán tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.
Làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán.
Theo dõi và cập nhật các thay đổi về chính sách kế toán, thuế.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.
Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán.
Nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán, thuế.
Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 136 Đường D3, KDC Kiến Á, P.Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

