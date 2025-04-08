Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
JobsGO Recruit

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- 4G3 Trung tâm thương mại Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Làm báo cáo thuế
- Hạch toán sổ sách chứng từ, BCTC, giải trình thuế cho các công ty vừa và nhỏ.
Mỗi nhân viên sẽ đảm nhận từ 8-10 công ty quy mô nhỏ trở lên. Tùy theo khối lượng công việc và năng lực sẽ có mức lương tương ứng xứng đáng với chuyên môn nghiệp vụ từng người.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 2 năm kinh nghiệm một trong những lĩnh vực ngành nghề: Gia công sản xuất - xây dựng - vận tải - nhà hàng...
- Thành thạo các nghiệp vụ kế toán: báo cáo thuế, hạch toán, báo cáo tài chính, lập hệ thống sổ sách chứng từ thuế với các ngành nghề trên (Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giải trình thuế).
- Cẩn thận, nhiệt tình, chịu khó, thật thà & có mong muốn công việc ổn định lâu dài.
- Độ tuổi: từ 26 tuổi đến 45 tuổi

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- MỨC LƯƠNG: 8 triệu - 15 triệu (tùy theo năng lực chuyên môn & kinh nghiệm)
- MỨC LƯƠNG:
8 triệu - 15 triệu (tùy theo năng lực chuyên môn & kinh nghiệm)
- Đủ chế độ lao động theo quy định, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm...
- Thưởng hàng quý, làm đủ năm có thêm lương thâm niên, và các chế độ đãi ngộ tốt cho nhân viên có năng lực cao.
- Môi trường làm việc thân thiện, học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau.
- Có nhiều cơ hội cọ xát với các ngành nghề, cơ hội tiếp xúc làm việc với cơ quan thuế để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ kế toán.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, môi trường lương thưởng hấp dẫn cho những nhân viên nhiệt huyết - có nhiều đóng góp cho tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

