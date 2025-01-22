Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU làm việc tại Quảng Trị thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Trị: Thôn Lương Lễ, Xã Tân Hợp, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị, Thị xã Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 13 Triệu

+ Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, xuất hóa đơn, hạch toán, nhập liệu trên phần mềm Misa, lưu trữ khoa học chứng từ, sổ sách.

+ Theo dõi công nợ, thu chi (cá nhân, ngân hàng, khách hàng), theo dõi lương, giao dịch với ngân hàng.

+ Theo dõi tình hình nộp thuế, khai thuế, lập báo cáo tài chính

Địa điểm làm việc: Thôn Lương Lễ, Km 58+59, Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng - Chuyên ngành Tài chính – Kế toán.

+ Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa.

+ Trung thực, chính xác, cầu thị, gắn bó lâu dài với Công ty

Quyền lợi:

+ Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, từ 13 triệu/tháng.

+ Đóng đầy đủ BHXH và các chế độ khác theo quy định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin