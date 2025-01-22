Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU làm việc tại Quảng Trị thu nhập Từ 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CẦU
Mức lương
Từ 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Trị: Thôn Lương Lễ, Xã Tân Hợp, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị, Thị xã Quảng Trị
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 13 Triệu
+ Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, xuất hóa đơn, hạch toán, nhập liệu trên phần mềm Misa, lưu trữ khoa học chứng từ, sổ sách.
+ Theo dõi công nợ, thu chi (cá nhân, ngân hàng, khách hàng), theo dõi lương, giao dịch với ngân hàng.
+ Theo dõi tình hình nộp thuế, khai thuế, lập báo cáo tài chính
Địa điểm làm việc: Thôn Lương Lễ, Km 58+59, Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị
Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng - Chuyên ngành Tài chính – Kế toán.
+ Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa.
+ Trung thực, chính xác, cầu thị, gắn bó lâu dài với Công ty
Quyền lợi:
+ Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, từ 13 triệu/tháng.
+ Đóng đầy đủ BHXH và các chế độ khác theo quy định.
