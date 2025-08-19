Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TULAX làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TULAX làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TULAX
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY TNHH TULAX

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH TULAX

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: Toà nhà DVL, Tổ dân phố Đông Trinh, Phường Sông Trí, Tx Kỳ Anh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham mưu giúp Ban giám đốc, Hội đồng thành viên thực hiện toàn bộ công tác hạch toán, kế toán, tài chính
Kiểm tra giám sát việc chấp hành các chính sách kinh tế tài chính và chế độ kế toán trong doanh nghiệp.
Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê
Chịu trách nhiệm về việc tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, chỉ đạo công tác hạch toán kế toán, Doanh thu, chi phí của Công ty.
Tổng hợp, phân tích kinh tế trong Công ty một cách thường xuyên, hàng tháng đảm bảo phục vụ cho công tác điều hành của Giám Đốc, đồng thời xây dựng các quy định về quản lý tài chính trong doanh nghiệp trình Giám Đốc phê duyệt ban hành
Lập và hướng dẫn thực hiện các quy trình liên quan đến hoạt động của Phòng kế toán.
Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: thu, chi, nhập xuất, bán hàng, thanh toán, ngân hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ…xử lý các vấn đề phát sinh trong phòng.
Lập kế hoạch và đảm bảo kế hoạch tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các khoản phát sinh khác.
Cung cấp số liệu kế toán cho các cơ quan hữu quan: thuế, thống kê, chính quyền, BQL
Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng, lập phương án Kinh doanh trình Ngân hàng khi có yêu cầu.
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính công ty: công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp…
Lập báo cáo kết quả hoạt động SX – KD hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc theo yêu cầu của Ban giám đốc tại từng thời điểm.
Tổng hợp, phân tích số liệu của các hoạt động SX – KD giúp cho Ban giám đốc đưa ra phương án kinh doanh tối ưu.
Lập các báo cáo thuế, báo cáo kế toán định kỳ theo quy định pháp luật.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán – Tài Chính
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm Kế toán Trưởng. (yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh).
Có chứng chỉ kế toán trưởng. Có khả năng chịu được áp lực công việc cao. Có khả năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

Tại CÔNG TY TNHH TULAX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận khi phỏng vấn
Thưởng hiệu quả công việc, Thưởng KQKD, Thưởng ngày lễ theo chính sách của Công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, được đào tạo chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến cao, được đào tạo thường xuyên.
Chế độ phúc lợi: Du lịch hàng năm, quà sinh nhật, quà cưới, quà mừng sinh con dành cho nhân viên, phụ cấp ăn nhẹ giữa buổi. Thăm hỏi nhân viên và thanh viên gia đình trong các trường hợp không may mắn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TULAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TULAX

CÔNG TY TNHH TULAX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TDP Đông Trinh, P, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh 430000

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

