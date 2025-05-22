Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ làm việc tại Quảng Trị thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/06/2025
CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Trị: CCN Ái Tử, Triệu Phong, Thị xã Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhập liệu Misa
2. Quản lý công nợ
3. Xuất hoá đơn
4. Quản lý doanh thu
5. Tính giá thành
6. Kê khai, nộp thuế
7. Lập báo cáo tài chính
8. Đối ứng cơ quan thuế (nếu cần)
9. Đảm bảo công tác kế toán tại DN tuân thủ quy định
10. Một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ

CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất ký hiệu CN2 và CN4, Cụm Công nghiệp Đông Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

