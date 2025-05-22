Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ làm việc tại Quảng Trị thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Trị: CCN Ái Tử, Triệu Phong, Thị xã Quảng Trị
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Nhập liệu Misa
2. Quản lý công nợ
3. Xuất hoá đơn
4. Quản lý doanh thu
5. Tính giá thành
6. Kê khai, nộp thuế
7. Lập báo cáo tài chính
8. Đối ứng cơ quan thuế (nếu cần)
9. Đảm bảo công tác kế toán tại DN tuân thủ quy định
10. Một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
